Для малоимущих семей могут ввести единое государственное пособие – Мишустин

Правительство предлагает ввести универсальное государственное пособие для семей с низкими доходами.

"Поддержка затронет семьи, где воспитывается порядка 10 млн детей", - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Пособие может быть введено с 1 января 2023 года. В него войдут несколько социальных выплат, в том числе выплаты на ребенка от рождения до трех лет, от трех до семи лет, от восьми лет до 17 лет. Пособие также будет назначаться нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

Для оформления универсального пособия необходимо подать одно заявление через портал госуслуг, МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования.