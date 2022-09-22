22 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

Сотруднику свердловского Минтранса досталось от ФСБ из-за возможного разглашения гостайны

ФСБ объявлено предостережение высокопоставленному сотруднику министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении ФСБ России, речь идет о начальнике отдела мобилизационной и секретной работы Минтранса Олеге Цегельном. Сегодня, 22 сентября, ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступления по части 1 статьи 283 УК РФ (Разглашение государственной тайны).

"УФСБ России по Свердловской области располагало сведениями о том, что указанный гражданин в нарушение требований законодательства РФ о государственной тайне длительное время осуществлял хранение и обработку сведений, составляющих государственную тайну, в условиях, не исключающих возможность ознакомления с ними третьих лиц. Своими действиями Цегельный создавал условия для разглашения им секретной и совершенно секретной информации", - говорится в заявлении ведомства.

Там напомнили, что за разглашение гостайны грозит до четырех лет лишения свободы.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Теги: Минтранс, ФСБ, гостайна



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