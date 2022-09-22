22 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Военный билет (2022) | Фото: Накануне.RU

Отвечать за информирование россиян о мобилизации назначили вице-премьера Чернышенко

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил ответственным за информирование россиян о мобилизации своего заместителя Дмитрия Чернышенко.

"Прошу моего заместителя Дмитрия Николаевича Чернышенко совместно с министерством обороны и другими заинтересованными ведомствами в кратчайший срок организовать эту работу с использованием имеющихся информационных ресурсов, в том числе "объясняем.рф", чтобы каждый человек смог получить ответы на волнующие его вопросы", - сказал Мишустин на заседании кабмина.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о мобилизации. Параметры ее пока четко не обозначены, тем не менее, россияне уже начали получать повестки.

Теги: дмитрий чернышенко, россияне, информирование, мобилизация



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