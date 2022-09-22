Отвечать за информирование россиян о мобилизации назначили вице-премьера Чернышенко

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил ответственным за информирование россиян о мобилизации своего заместителя Дмитрия Чернышенко.

"Прошу моего заместителя Дмитрия Николаевича Чернышенко совместно с министерством обороны и другими заинтересованными ведомствами в кратчайший срок организовать эту работу с использованием имеющихся информационных ресурсов, в том числе "объясняем.рф", чтобы каждый человек смог получить ответы на волнующие его вопросы", - сказал Мишустин на заседании кабмина.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о мобилизации. Параметры ее пока четко не обозначены, тем не менее, россияне уже начали получать повестки.