Власти Краснодарского края опровергли информацию о запрете на выезд военнообязанных

В Краснодарском крае опровергли информацию о том, что в рамках частичной мобилизации введено ограничение на выезд из региона.

"Распространяемая информация об ограничении передвижения по стране военнообязанных, запрете покидать территорию Краснодарского края – фейк", - говорится в Telegram-канале оперштаба Кубани.

Отмечается, что никаких ограничений на передвижение не вводили.

Ранее стало известно, что военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ, согласно которому всем военнообязанным в запасе запрещается покидать место жительства – город или район. Аналогичные приказы подписали военные комиссары других регионов, в том числе Самарской и Нижегородской областей, а также Республики Дагестан, пишет Baza.