В Челябинске сотрудницу почты задержали по подозрению в хищении 6,5 млн рублей

В Челябинске сотрудницу отделения почтовой связи подозревают в хищении около 6,5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Начальница челябинского отделения временно исполняла обязанности кассира-операциониста. За рабочий день она перечислила на свой банковский счет деньги, которые хранились на счетах оператора почтовой сети.

Возбуждено уголовное дело по факту присвоения. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.