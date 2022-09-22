22 Сентября 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Суд продлил арест обвиняемой в многомиллионной краже из тюменского банка

Центральный районный суд Тюмени продлил арест Инессе Бранденбург, которую обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По постановлению суда Инесса Бранденбург будет находиться под стражей по 27 ноября 2022 года.

26 января 2018 года Бранденбург, согласно отведенной ей роли, в составе организованной преступной группы, совместно с установленными следствием лицами, похитила из хранилища Сибирского банка реконструкции и развития 561 млн руб. Похищенные деньги были вынесены в спортивных сумках.

Бранденбург скрылась, и была объявлена в международный розыск.

В июле 2022 года она была задержана в Королевстве Испании и экстрадирована на территорию России.

Теги: Инесса Бранденбург, арест, кража, банк



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