Суд продлил арест обвиняемой в многомиллионной краже из тюменского банка

Центральный районный суд Тюмени продлил арест Инессе Бранденбург, которую обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По постановлению суда Инесса Бранденбург будет находиться под стражей по 27 ноября 2022 года.

26 января 2018 года Бранденбург, согласно отведенной ей роли, в составе организованной преступной группы, совместно с установленными следствием лицами, похитила из хранилища Сибирского банка реконструкции и развития 561 млн руб. Похищенные деньги были вынесены в спортивных сумках.

Бранденбург скрылась, и была объявлена в международный розыск.

В июле 2022 года она была задержана в Королевстве Испании и экстрадирована на территорию России.