Суд продлил арест обвиняемой в многомиллионной краже из тюменского банка
Центральный районный суд Тюмени продлил арест Инессе Бранденбург, которую обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
По постановлению суда Инесса Бранденбург будет находиться под стражей по 27 ноября 2022 года.
26 января 2018 года Бранденбург, согласно отведенной ей роли, в составе организованной преступной группы, совместно с установленными следствием лицами, похитила из хранилища Сибирского банка реконструкции и развития 561 млн руб. Похищенные деньги были вынесены в спортивных сумках.
Бранденбург скрылась, и была объявлена в международный розыск.
В июле 2022 года она была задержана в Королевстве Испании и экстрадирована на территорию России.