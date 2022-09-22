22 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России За рубежом
(2004) |

Еврокомиссия обсуждает выдачу гуманитарных виз россиянам на фоне объявления в РФ мобилизации

Еврокомиссия обсуждает возможность выдачи виз россиянам по гуманитарным соображениям на фоне объявления в РФ мобилизации, заявила представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

Сейчас вопрос обсуждается с членами ЕС. "Евросоюз должен гарантировать право въезда для всех лиц, нуждающихся в убежище", — заявила Хиллер в ответ на вопрос о необходимости выдачи виз уклоняющимся от мобилизации, передает Лента.Ру.

Ранее ряд стран Шенгенской зоны объявил о запрете на въезд для россиян. А Латвия накануне заявила, что в целях безопасности не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, подлежащим призыву в РФ.

Теги: еврокомиссия, гуманитарная виза, россияне, мобилизация



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