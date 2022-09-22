Еврокомиссия обсуждает выдачу гуманитарных виз россиянам на фоне объявления в РФ мобилизации

Еврокомиссия обсуждает возможность выдачи виз россиянам по гуманитарным соображениям на фоне объявления в РФ мобилизации, заявила представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

Сейчас вопрос обсуждается с членами ЕС. "Евросоюз должен гарантировать право въезда для всех лиц, нуждающихся в убежище", — заявила Хиллер в ответ на вопрос о необходимости выдачи виз уклоняющимся от мобилизации, передает Лента.Ру.

Ранее ряд стран Шенгенской зоны объявил о запрете на въезд для россиян. А Латвия накануне заявила, что в целях безопасности не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, подлежащим призыву в РФ.