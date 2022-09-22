Виктор Руденко выбран новым председателем УрО РАН

Доктор юридических наук и выпускник философского факультета УрГУ Виктор Руденко стан новым председателем Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН).

Об этом сообщает пресс-служба УрФУ, отмечая, что с 2008 года это место занимал химик-органик, выпускник УПИ и лауреат государственной премии Валерий Чарушин.

На счету Виктора Руденко 315 научных трудов, 15 из которых коллективные, а четыре - личные монографии. Им лично, а также при его участии разрабатывалось 20 законопроектов. В 2010 году Руденко стал членом Совета по противодействию коррупции при президенте РФ, а также был удостоен медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Напомним, что два дня назад президентом РАН был избран генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников.