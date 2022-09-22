22 Сентября 2022
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ЛЭП (2015) | Фото: gov-murman.ru

На электроподстанцию "Суджа" сбросили взрывное устройство, - курский губернатор

На электроподстанцию "Суджа" с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, инцидент произошел сегодня в 11.20. В результате был выведен из строя трансформатор.

"Возгорание было оперативно ликвидировано, перебоев с подачей электроэнергии не допущено", - написал Старовойт в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что губернаторы областей, граничащих с зоной СВО, попросили 13,7 млрд у правительства на внедрение системы "Безопасный город". В ее задачи входит сбор и обработка данных о чрезвычайных ситуациях, поступающих из разных систем мониторинга. Курская область просит на эти цели 1,5 млрд рублей.

Теги: электроподстанция Суджа, Старовойт



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