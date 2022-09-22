Предупреждение о смоге в Екатеринбурге будет действовать до следующей недели

Синоптики объявили предупреждение из-за смога, накрывшего сегодня утром Екатеринбург. Оно будет действовать несколько дней.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, очень теплая сухая погода, несвойственная второй половине сентября, неблагоприятно сказалась на пожарной обстановке. В частности, на юге Свердловской области и в смежных регионах вновь распространились природные пожары. Также в черте Екатеринбурга действует несколько очагов, с утра чувствовался запах гари.

"Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания загрязняющих выбросов будет действовать до понедельника. Ветер в ближайшие сутки будет слабый юго-восточного направления. В субботу повернет на восточный и немного усилится: 4-9 метров в секунду", - отметила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

При этом осадков в ближайший период много не ожидается: дожди пройдут в основном на севере и востоке Свердловской области.

Напомним, что торфяной пожар, из-за которого Екатеринбург и накрыло смогом, тушат около 30 человек.