22 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Смог в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Предупреждение о смоге в Екатеринбурге будет действовать до следующей недели

Синоптики объявили предупреждение из-за смога, накрывшего сегодня утром Екатеринбург. Оно будет действовать несколько дней.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, очень теплая сухая погода, несвойственная второй половине сентября, неблагоприятно сказалась на пожарной обстановке. В частности, на юге Свердловской области и в смежных регионах вновь распространились природные пожары. Также в черте Екатеринбурга действует несколько очагов, с утра чувствовался запах гари.

"Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания загрязняющих выбросов будет действовать до понедельника. Ветер в ближайшие сутки будет слабый юго-восточного направления. В субботу повернет на восточный и немного усилится: 4-9 метров в секунду", - отметила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

При этом осадков в ближайший период много не ожидается: дожди пройдут в основном на севере и востоке Свердловской области.

Напомним, что торфяной пожар, из-за которого Екатеринбург и накрыло смогом, тушат около 30 человек.

Теги: смог, синоптики, предупреждение, дожди, Екатеринбург



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