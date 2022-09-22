Шмыков и Злоказов стали кандидатами на место первого замгубернатора и министра соцполитики Среднего Урала

Кандидатуры Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова внесены в заксобрание на согласование в должности первого замгубернатора и министра соцполитики Свердловской области. Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на аппарат регионального парламента, кандидатуры внес лично губернатор Евгений Куйвашев.

Рассматривать Шмыкова и Злоказова на новых постах собираются уже 27 сентября, когда состоится следующее пленарное заседание.

Напомним, в пятницу, 16 сентября, избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала избрание Евгения Куйвашева главой региона, несмотря на то, что что он стал аутсайдером патриотического рейтинга губернаторов. После - 19 сентября, правительство Свердловской области сложило полномочия перед вновь избранным губернатором.