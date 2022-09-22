В Кремле оценили частичную мобилизацию участников акций протеста

Вручение повесток задержанным на протестных мероприятиях не противоречит закону, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Она не противоречит закону. И поэтому нет никакого нарушения прав", - ответил Песков на вопрос о том, оправдана ли практика вручения повесток задержанным на акциях протеста, его цитирует РИА Новости.

Ранее Песков заявил о том, что решение о частичной мобилизации связано с тем, что де-факто России противостоит блок НАТО.