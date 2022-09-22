22 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Армия и ВПК В России
Военный Комиссариат Чкаловского района города Екатеринбурга (2022) | Фото: Накануне.RU

В Кремле оценили частичную мобилизацию участников акций протеста

Вручение повесток задержанным на протестных мероприятиях не противоречит закону, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Она не противоречит закону. И поэтому нет никакого нарушения прав", - ответил Песков на вопрос о том, оправдана ли практика вручения повесток задержанным на акциях протеста, его цитирует РИА Новости.

Ранее Песков заявил о том, что решение о частичной мобилизации связано с тем, что де-факто России противостоит блок НАТО.

Теги: Дмитрий Песков, повестка, митинг



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