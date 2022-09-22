22 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Политика В России
Андрей Турчак (2018) | Фото: Накануне.RU

Турчак заявил о "потоке" депутатов и сенаторов от "ЕР", желающих пойти на фронт

Секретарь генсовета "Единой России", сенатор Андрей Турчак заявил, что со вчерашнего дня получает "поток обращений" от депутатов фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. "И от региональных коллег тоже", - пишет Турчак в своем Telegram-канале.

Он не объяснил, почему парламентарии пишут обращения ему, а не идут напрямую в военкомат, если желают вызваться добровольцами – ведь именно это предписывает им законодательство.

Турчак заявил, что прежде, чем рвущиеся на фронт сенаторы и депутаты попадут в военкомат, с каждым из них "проговорят детали".

"В ближайшее время сообщу имена всех наших коллег, кто мобилизуется. Многие из них в зоне СВО с самых первых дней, в том числе на передовой - организуют гуманитарную миссию, помогают нашим ребятам и мирным жителям, лечат раненых. <…> Желание пойти на фронт, отложив депутатский или сенаторский мандат, - это и есть служение Отечеству в нынешних обстоятельствах", - заявил Турчак.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "депутаты не имеют брони от мобилизации", хотя закон гласит, что имеют. Володин не пояснил, что он хотел сказать своей противоречивой фразой.

Теги: андрей турчак, депутаты, сенаторы, мобилизация, единая россия



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