Турчак заявил о "потоке" депутатов и сенаторов от "ЕР", желающих пойти на фронт

Секретарь генсовета "Единой России", сенатор Андрей Турчак заявил, что со вчерашнего дня получает "поток обращений" от депутатов фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. "И от региональных коллег тоже", - пишет Турчак в своем Telegram-канале.

Он не объяснил, почему парламентарии пишут обращения ему, а не идут напрямую в военкомат, если желают вызваться добровольцами – ведь именно это предписывает им законодательство.

Турчак заявил, что прежде, чем рвущиеся на фронт сенаторы и депутаты попадут в военкомат, с каждым из них "проговорят детали".

"В ближайшее время сообщу имена всех наших коллег, кто мобилизуется. Многие из них в зоне СВО с самых первых дней, в том числе на передовой - организуют гуманитарную миссию, помогают нашим ребятам и мирным жителям, лечат раненых. <…> Желание пойти на фронт, отложив депутатский или сенаторский мандат, - это и есть служение Отечеству в нынешних обстоятельствах", - заявил Турчак.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "депутаты не имеют брони от мобилизации", хотя закон гласит, что имеют. Володин не пояснил, что он хотел сказать своей противоречивой фразой.