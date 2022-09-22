В Кремле пояснили, с чем связано решение о частичной мобилизации

Решение о частичной мобилизации связано с тем, что де-факто России противостоит блок НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что спецоперация начиналась... для выполнения целей на Украине. Сейчас де-факто нам противостоит фактически... блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, предполагал ли план специальной военной операции на Украине частичную мобилизацию, пишет РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мобилизация в России должна заставить Европу подумать, нужна ли им война. "Если не прекратят поставлять оружие и наемников – завтра у них начнутся проблемы, которые покажутся в сравнении с тем, что сейчас, намного серьезнее", - сказал он.