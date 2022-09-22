Школа креативных индустрий открылась в Новосибирской области

В Новосибирской области при поддержке областных властей с участием средств регионального бюджета создана Школа креативных индустрий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона. Уже начали работать шесть творческих студий – современной электронной музыки, анимации и 3Д-графики, интерактивных цифровых технологий виртуальной и дополненной реальности, звукорежиссуры, дизайна. Учиться здесь будут – бесплатно – подростки от 14 до 18 лет.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова оценила созданные в новой Школе условия, пообщалась с её первыми учениками, передала пожелания от имени губернатора Андрея Травникова, правительства региона и поздравила юных новосибирцев с появлением новых возможностей для раскрытия талантов.

"Новосибирская область отмечает юбилей 85лет. И новая школа – достойный подарок её будущему. Творчество в нашем регионе – особенное, тесно связанное с наукой, «цифрой», искусственным интеллектом. И это неслучайно, ведь мы – высоконаучный регион. Лучшие преподаватели, самое современное оборудование, комфортные условия, созданные в этой Школе, позволят готовить кадры для креативной сферы региона", - сказала Ирина Мануйлова.

Школа креативных индустрий создана на площадке Новосибирского областного колледжа культуры и искусств по заявке на финансирование Министерства культуры РФ, которую подала и выиграла Новосибирская область. Благодаря этому удалось создать учреждение для творческой молодежи. Это уже второе в Новосибирской области учреждение, которое будет заниматься креативными индустриями.

Напомним, что в 2021 году в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова был открыт Центр анимации киностудии «Союзмультфильм». Он стал пилотным проектом регионального кластера креативных индустрий в Новосибирской области, стартовой площадкой создания условий ранней профессиональной социализации творческой молодёжи, обеспечил растущий запрос на открытие новых направлений творческой подготовки. И Школа креативных индустрий усиливает это направление.

Школа, в которой будут обучаться 120 юношей и девушек, создана в рамках реализации федерального проекта «Придумано в России». На условиях софинансирования из федерального бюджета и бюджета Новосибирской области было выделено 53 млн и 15 млн соответственно.

Цель работы Школ креативных индустрий – содействие развитию единого культурно-образовательного пространства страны, развитие творческого мышления школьников, популяризация и развитие профессий, специальностей и направлений подготовки в сфере креативных индустрий.

