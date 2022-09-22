22 Сентября 2022
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прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале прокуратуру просят проверить срыв сроков строительства школы за 1 млрд рублей

Активисты ОНФ просят прокуратуру провести проверку на предмет неэффективных трат бюджетных средств в особо крупном размере из-за очередного срыва сроков строительства школы в Копейске.

Речь идет о строительстве школы в микрорайоне Тугайкуль. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ, контракт на строительство здания был заключен в октябре 2019 года с компанией "Строймеханизация" на сумму порядка 734,5 млн рублей. Объект должны были сдать в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Однако сроки неоднократно переносились. В 2021 году было заключено дополнительное соглашение об изменении стоимости контракта. Теперь она составляет 1 млрд рублей.

Подрядчик задержку объяснил непростым проектом, а территория для строительства оказалась болотистой.

Школу должны были открыть к сентябрю текущего года, но это не произошло. Теперь общественники просят прокуратуру провести проверку, а региональный минстрой обозначить сроки сдачи объекта и определить персонально ответственных за него.

Теги: ОНФ, школа, строительство, прокуратура,



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