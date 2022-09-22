Праздничные мероприятия в рамках празднования 85-летия Новосибирской области открылись молодежным фестивалем и флешмобом

Студенческий флэшмоб, квиз и фестиваль открыли серию праздничных мероприятий в честь 85-летия Новосибирской области. Новосибирские студенты стали участниками флешмоба «Мы Новосибирь» и фестиваля «Новосибирь – наше будущее», сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Патриотизм, любовь к малой родине свои знания о регионе показали молодые люди на квизе «Знаток Новосибири». Фестиваль студенческих творческих коллективов «Новосибирь – наше будущее» стал одним из самых ярких в линейке молодежных мероприятий, посвященных юбилею Новосибирской области, собрал на одной сцене коллективы талантливых молодых людей, которыми по праву гордится регион.

Участников и зрителей фестиваля приветствовала первый заместитель руководителя администрации – руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Валентина Дудникова.

Всего на площадке фестиваля выступили творческие студенческие коллективы 9 образовательных организаций региона – ежегодные лауреаты региональных, всероссийских и международных фестивалей, победители танцевальных и вокальных конкурсов, неоднократные лауреаты фестиваля «Российская студенческая весна».

Юбилейные мероприятия в честь 85-летию Новосибирской области продолжатся 23-24 сентября.

Напомним, Новосибирская область образована 28 сентября 1937 года. В настоящее время это ключевой регион Сибири с населением более 2,75 млн человек. В радиусе 700 км проживает 13 млн человек – почти половина населения Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск – третий по численности в России и крупнейший мегаполис страны за Уралом. В 2022 году Новосибирская область отмечает 85-летие со дня создания.