Праздничные мероприятия в рамках празднования 85-летия Новосибирской области открылись молодежным фестивалем и флешмобом

22 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Новосибирская область
85-летие Новосибирской области, фестиваль (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Праздничные мероприятия в рамках празднования 85-летия Новосибирской области открылись молодежным фестивалем и флешмобом

Студенческий флэшмоб, квиз и фестиваль открыли серию праздничных мероприятий в честь 85-летия Новосибирской области. Новосибирские студенты стали участниками флешмоба «Мы Новосибирь» и фестиваля «Новосибирь – наше будущее», сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Патриотизм, любовь к малой родине свои знания о регионе показали молодые люди на квизе «Знаток Новосибири». Фестиваль студенческих творческих коллективов «Новосибирь – наше будущее» стал одним из самых ярких в линейке молодежных мероприятий, посвященных юбилею Новосибирской области, собрал на одной сцене коллективы талантливых молодых людей, которыми по праву гордится регион.

85-летие Новосибирской области, фестиваль(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Участников и зрителей фестиваля приветствовала первый заместитель руководителя администрации – руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Валентина Дудникова.

Всего на площадке фестиваля выступили творческие студенческие коллективы 9 образовательных организаций региона – ежегодные лауреаты региональных, всероссийских и международных фестивалей, победители танцевальных и вокальных конкурсов, неоднократные лауреаты фестиваля «Российская студенческая весна».

85-летие Новосибирской области, фестиваль(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Юбилейные мероприятия в честь 85-летию Новосибирской области продолжатся 23-24 сентября.

85-летие Новосибирской области, фестиваль, зрители(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Напомним, Новосибирская область образована 28 сентября 1937 года. В настоящее время это ключевой регион Сибири с населением более 2,75 млн человек. В радиусе 700 км проживает 13 млн человек – почти половина населения Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск – третий по численности в России и крупнейший мегаполис страны за Уралом. В 2022 году Новосибирская область отмечает 85-летие со дня создания.

Теги: молодежный квиз, 85-летие новосибирской области, фестиваль



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети