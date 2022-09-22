Минимум пять человек погибли при обстреле рынка в Донецке

ВСУ в очередной раз обстреляли центр Донецка. Власти города сообщают, что снаряды попали в Крытый рынок в Ворошиловском районе.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале написал, что в результате обстрела много пострадавших. Минимум пять человек погибло.

Кроме того, как сообщило местное телевидение, артиллерия ВСУ уничтожила пассажирский автобус в центре Донецка.

19 сентября Кулемзин заявил об украинском ударе по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка. Погибли 13 мирных жителей.