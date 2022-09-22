22 Сентября 2022
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Андрей Трубецкой посетил ВОС (2022) | Фото: Администрация Сургутского района

Андрей Трубецкой посетил водоочистные сооружения в Федоровском: Объект очень важен, это чистая вода для жителей

Сургутский район получил беспрецедентное финансирование на строительство канализационных очистных сооружений в одном из крупных городских поселений муниципалитета, сообщил Накануне.RU глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Подавали заявку в Фонд реформирования ЖКХ и Фонд национального благосостояния. Из ФНБ одобрена заявка – 1 миллиард 16 миллионов. Еще 270 миллионов вкладывает бюджет района и округа. Соглашение подписано, скоро приступим к реализации", - рассказал Андрей Трубецкой.

Данный проект является одним из приоритетных для Сургутского района, так как существующие очистные сооружения посёлка Федоровский морально устарели и уже не обеспечивают нормативную очистку сточных вод. Как отметил глава муниципалитета Андрей Трубецкой, реализация данного проекта позволит повысить надёжность системы водоотведения поселения, обеспечить 23,7 тысяч человек качественной услугой водоотведения и довести качество очищенных сточных вод в поселении Федоровский до нормативных показателей.

В рамках данного проекта планируется строительство новых КОС на территории действующих, с последующим демонтажем существующих очистных сооружений.

А накануне глава муниципалитета Андрей Трубецкой в рамках рабочей поездки в Федоровский посетил водоочистные сооружения, где уже ведется стройка. Масштабный объект реализуют в рамках реализации нацпроекта "Экология" и регионального проекта "Чистая вода".

Андрей Трубецкой посетил ВОС(2022)|Фото: Администрация Сургутского района


Водозаборное очистное сооружение объемом работы 16000 м3/сутки и водоочистную станцию 8 000 м3/сутки начали строить в ноябре прошлого года. Начинали с демонтажа существующего здания, бетонных фундаментов. В этом году подрядчики занимаются строительством подводящих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи; осуществляют строительство дизельной электростанции. Почти завершены строительно-монтажные работы нового здания. Работы бригада ведет с опережением графика.

Андрей Трубецкой посетил ВОС в Федоровском(2022)|Фото: Администрация Сургутского района


"Объект очень важен - чистая вода - это очень важно. Федоровский, к сожалению, не обеспечен чистой водой и ввод этого объекта позволит старую проблему для населения решить. Стоимость без малого 700 млн рублей. Изначально было предусмотрено 280 млн, 170 млн дополнительно запросили. Правительство Югры и губернатор Югры пошли навстречу. По этому году порядка 450 млн освоения будет. Подрядчик сказал, что оборудование практически все поставлено. Основное оборудование для начала монтажа уже есть. Здание стоит перед вами, благоустройство понемногу выполняют. Я думаю, в следующем году сдадим объект в эксплуатацию", - прокомментировал глава Сургутского района.

Теги: ВОС, КОС, финансирование, чистая вода, Андрей Трубецкой



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