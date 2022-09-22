Турнир по гимнастике в Новосибирской области соберет спортсменов из России и пяти стран мира

170 спортсменов из 12 субъектов Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, а также Луганской и Донецкой народных республик станут участниками турнира по спортивной гимнастике на призы Олимпийского чемпиона Евгения Подгорного и серебряного призёра Ивана Стретовича.

Такие соревнования впервые пройдут в Новосибирской области, как было заявлено сегодня в правительстве региона на заседании оргкомитета предстоящего турнира.

Турнир по спортивной гимнастике пройдёт в спортивном комплексе «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» с 5 по 9 октября. Постановлением губернатора Новосибирской области создан организационный комитет, который возглавил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

«Турнир на призы наших прославленных гимнастов посвящен 85-летию Новосибирской области и является важным событием в нашем спортивном календаре. К нам приедут зарубежные спортсмены, а также гости из ДНР и ЛНР. Мы должны радушно встретить гостей и провести соревнования на высоком уровне, тем более у нас есть большой опыт подобных мероприятий», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

По словам президента федерации спортивной гимнастики Новосибирской области Евгения Подгорного, участие спортсменов из пяти дружественных стран налагает особую ответственность. В этом году в России еще не проводились подобные международные соревнования по этому виду спорта, поэтому к новосибирскому турниру будет приковано особое внимание. Среди 170 участников будут спортсмены национальных сборных и юные гимнасты, которые будут соревноваться по программам КМС и 1 разряда.

Турнир будет предварять красочная церемония открытия, которая также будет посвящена 85-летию Новосибирской области. Программа турнира представлена на сайте министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.