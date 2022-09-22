Турнир по гимнастике в Новосибирской области соберет спортсменов из России и пяти стран мира

22 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт Новосибирская область
гимнастика, турнир, афиша (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Турнир по гимнастике в Новосибирской области соберет спортсменов из России и пяти стран мира

170 спортсменов из 12 субъектов Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, а также Луганской и Донецкой народных республик станут участниками турнира по спортивной гимнастике на призы Олимпийского чемпиона Евгения Подгорного и серебряного призёра Ивана Стретовича.

Такие соревнования впервые пройдут в Новосибирской области, как было заявлено сегодня в правительстве региона на заседании оргкомитета предстоящего турнира.

Турнир по спортивной гимнастике пройдёт в спортивном комплексе «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» с 5 по 9 октября. Постановлением губернатора Новосибирской области создан организационный комитет, который возглавил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

«Турнир на призы наших прославленных гимнастов посвящен 85-летию Новосибирской области и является важным событием в нашем спортивном календаре. К нам приедут зарубежные спортсмены, а также гости из ДНР и ЛНР. Мы должны радушно встретить гостей и провести соревнования на высоком уровне, тем более у нас есть большой опыт подобных мероприятий», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

заседание, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

По словам президента федерации спортивной гимнастики Новосибирской области Евгения Подгорного, участие спортсменов из пяти дружественных стран налагает особую ответственность. В этом году в России еще не проводились подобные международные соревнования по этому виду спорта, поэтому к новосибирскому турниру будет приковано особое внимание. Среди 170 участников будут спортсмены национальных сборных и юные гимнасты, которые будут соревноваться по программам КМС и 1 разряда.

Турнир будет предварять красочная церемония открытия, которая также будет посвящена 85-летию Новосибирской области. Программа турнира представлена на сайте министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Теги: гимнастика, турнир, призы, сборная, гимнасты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети