Екатеринбургскому адвокату Краснову дали срок за "якобы участие" в акции против мобилизации

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил адвокату "Вечерних Ведомостей" Георгию Краснову срок за участие в протестной акции против мобилизации. При этом команда издания ранее заявляла, что возле площади Труда адвокат находился в рамках своей работы, никак не относящейся к акции.

Зрителей, как и журналистов, на процесс не пустили. Однако выяснилось, что Краснова задержали в рамках ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновении полиции). За это судья назначил административный арест сроком на 10 суток.

Вместе с адвокатом к суду также подъехал автобус со всеми задержанными вчера на протестной акции. Из транспорта их не выпускают, поскольку именно в отделении Железнодорожного суда регистрировались протестующие. В связи с этим именно Железнодорожный суд будет рассматривать каждое из дел.

Напомним, что вчера, после объявления о частичной мобилизации в 38 городах России было задержано 1 тыс. 312 протестующих. Из них 40 - в Екатеринбурге. Помимо этого, к вечеру 21 сентября число подписей под созданной еще весной интернет-петицией против мобилизации выросло с 65 тыс. до почти 280 тыс. Партия "Яблоко" заявила, что еще "не обсудила план действий в связи с мобилизацией", но рассматривает ее как возможную причину "эскалации конфликта".