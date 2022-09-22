22 Сентября 2022
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Общество
(2019) | Фото: форум Утро

В Тюмени умерла старейшая ветеран России

В Тюмени скончалась старейшая в России участница Великой Отечественной войны Александра Чебаненко. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Ветеран умерла сегодня ночью в больнице.

Александра Васильевна родилась в 1917 году. С первых дней войны оказалась на фронте. Служила медсестрой, была ранена. Награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа".

После войны трудилась на севере Тюменской области, до последнего жила в Тюмени.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны", - сообщил Моор.

Теги: ветеран, Александра Чебаненко



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