В Тюмени умерла старейшая ветеран России

В Тюмени скончалась старейшая в России участница Великой Отечественной войны Александра Чебаненко. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Ветеран умерла сегодня ночью в больнице.

Александра Васильевна родилась в 1917 году. С первых дней войны оказалась на фронте. Служила медсестрой, была ранена. Награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа".

После войны трудилась на севере Тюменской области, до последнего жила в Тюмени.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны", - сообщил Моор.