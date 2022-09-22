Экс-директора компании, которая не достроила конгресс-холл в Челябинске, признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего директора ПО "Монтажник" Алексея Павлюка. В отношении должника введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Общая сумма исковых требований составляет 193,4 млн рублей.

Финансовым управляющим Павлюка назначен член Ассоциации "Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа" Егор Медников. Бышего директора ПО "Монтажник" обязали не позднее одного рабочего передать финансовому управляющему все имеющиеся банковские карты.

Напомним, в суд обратился "Совкомбанк". Между банком и ПО "Монтажник" в 2019 году был заключен договор об организации выпуска непокрытой банковской гарантии на сумму 204 млн рублей. Позднее бенефициар отказался от части суммы в размере 17,3 млн рублей. В результате банк выплатил 187 млн рублей. Между Павлюком и банком был заключен договор поручительства.

В марте было направлено в суд уголовное дело бывшего директора ПО "Монтажник" Алексея Павлюка, обвиняемого в невыплате заработной платы, неисполнении обязанностей налогового агента, сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, в растрате и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Следствие считает, что с ноября 2019 года по июль 2020 года обвиняемый не выплачивал заработную плату работникам предприятия. Задолженность составила более 5 руб.

Также, по версии следствия, он не перечислил в бюджет НДФЛ в сумме свыше 29,5 млн руб. исчисленного и удержанного из доходов работников предприятия за период 2019-2020 гг., и сокрыл около 4,6 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Он оплатил услуги ряду юридических лиц на сумму свыше 12,6 млн рублей при отсутствии необходимости в оказании услуг. Кроме того, следствие считает, что обвиняемый похитил у предприятия свыше 8 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Павлюк в качестве ответчика по гражданскому делу в Ленинском районном суде Костромы по иску коммерческого банка с исковыми требованиями более 190 млн рублей, предоставил в суд заведомо подложный документ, не желая исполнять заявленные исковые требования.

На имущество обвиняемого стоимостью 22,8 млн рублей наложен арест.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. По факту мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями и халатности при строительстве конгресс-холла были возбуждены уголовные дела.