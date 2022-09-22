22 Сентября 2022
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Общество Новосибирская область
Контейнеры для мусора в Москве (2022) | Фото: Накануне.RU

Круглый стол по выработке экспертной оценки оптимальных технологий по переработке отходов прошел в правительстве Новосибирской области

В Правительстве Новосибирской области прошел круглый стол, организованный техническим экспертным советом при министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Эксперты рассматривали вопросы применения новейших технологий переработки и утилизации мусора с точки зрения использования в комплексах по переработке отходов, планируемых к строительству в Новосибирской области.

«Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 % и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в 2 раза определено Указом Президента РФ. Поэтому проекты комплексов по переработке отходов в Новосибирской области должны включать сортировку до 100% и переработку 50% отходов. Эти требования будут обозначены в техническом задании на строительство будущих комплексов ТКО в регионе», – подчеркнул председатель технического экспертного совета при министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области Андрей Даниленко.

правительство новосибирской области(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также комплексы будут включать участки сортировки ТКО закрытого типа, компостирования органических отходов закрытого типа, производства твердого топлива из ТКО закрытого типа, участок размещения отходов, не подлежащих переработке. Этот участок планируется оснастить трехслойным защитным экраном, в том числе с применением геотекстиля, что исключает попадание вредных веществ в почву и грунтовые воды. Весь фильтрат поступает на очистные сооружения. Об этом рассказала заместитель начальника управления благоустройства министерства Мария Шичкина.

В ходе заседания были озвучены вопросы от жителей населенных пунктов региона. Жителей особенно волнует экологическая безопасность и контроль на будущих комплексах. Представители минЖКХ региона подчеркнули, что эти и другие вопросы будут учтены при составлении конкурсной документации.

Теги: тко, переработка мусора, технологии, круглый стол



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