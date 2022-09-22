МИД одобрил назначение Линн Трейси новым послом США в России

Россия дала согласие на назначение Линн Трейси новым послом США в Москве. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад", - цитирует его ТАСС.

Рябков уточнил, что Вашингтон только сейчас анонсировал выдвижение Трейси на должность посла.

На данный момент Трейси является главой дипмиссии США в Армении. Она станет первой женщиной на посту американского посла в России.

4 сентября посольство США в России сообщило, что посол Джон Салливан, возглавлявший миссию с начала 2020 года, "завершил свою работу в качестве посланника США". Дипломат покинул Москву.