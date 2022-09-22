В Ярославле прощаются с Пускепалисом

В Ярославле прощаются с погибшим в ДТП художественным руководителем местного театра драмы имени Федора Волкова Сергеем Пускепалисом.

Черно-белые фото Пускепалиса повесили на фасадах театра вместо афиш, под ними люди устроили импровизированные мемориалы, возложив цветы. Прощание проходит в большом зрительном зале. На сцене установлены усыпанные цветами гробы Сергея Пускепалиса и водителя Александра Синицына, с которым он погиб, пишет РИА Новости. Рядом сидят близкие погибших. На сцене установлен почетный караул. Сотни людей несут в театр цветы. Ради траурной церемонии полиция перекрыла центр города. Отпевание начнется в 13.00 в Казанском монастыре. Похоронят актера в Железноводске (Ставропольский край).

Напомним, Пускепалис погиб 20 сентября в ДТП в Ярославской области. "Форд Транзит", в котором он находился, врезался в фуру на встречной полосе трассы М-8 в Ростовском районе. В результате аварии скончались пассажир и водитель микроавтобуса.