22 Сентября 2022
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Политика Новосибирская область
служба 112 (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Службе 112" в Новосибирской области 5 лет - 3 500 вызовов поступают ежедневно

«Система 112» Новосибирской области отмечает пятилетие. Регион первым в Сибири, где по решению областного правительства был запущен в промышленную эксплуатацию масштабный проект федерального значения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Ежесуточно прием вызовов обеспечивают дежурные смены центра обработки вызовов и единых дежурно-диспетчерских служб общей численностью 57 человек. В каждой смене работают психолог, переводчик, сурдопереводчик. К системе подключены все сотовые операторы региона и интегрированы все единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов. Ежедневно диспетчеры принимают в среднем по 3 500 звонков от жителей Новосибирской области. С 2017 по 2021 год было зарегистрировано более 6 миллионов вызовов с сообщениями о происшествиях. По типам экстренные вызовы распределяются следующим образом: скорая медицинская помощь – 805 731, полиция – 574 740, аварийные службы ЖКХ – 106 199, пожарная охрана – 72 973, служба газа – 4021, антитеррор – 178.

112, диспетчеры, горячая линия(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Кроме того, на данный момент налажено информационное взаимодействие «Системы 112» с системой «ЭРА-ГЛОНАСС», что обеспечивает водителям быструю связь со службами спасения при дорожной аварии. Кнопка экстренного вызова, которой оборудованы автомобили, при столкновении срабатывает автоматически, сигнал поступает в «Службу 112».

«У нас сегодня также налажено взаимодействие с «Авиалесоохраной». При возникновении пожара диспетчер оперативно получает информацию о локации возгорания, куда вылетает группа парашютистов для тушения. Также мы сотрудничаем с управлением ветеринарии Новосибирской области, когда нам поступают звонки от жителей, которым угрожает опасность от встречи с дикими животными», – рассказал руководитель ГКУ НСО «Служба 112» Дмитрий Леонов.

Теги: служба 112, диспетчеры, глонасс, медицинская помощь



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