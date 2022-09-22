22 Сентября 2022
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Платежный терминал (2022) | Фото: Накануне.RU

Ситуация с картами "Мир" в Турции является самой болезненной темой – глава НСПК

Национальная система платежных карт (НСПК) считает "самой болезненной темой" ситуацию с картами "Мир" в Турции. Об этом заявил глава компании Владимир Комлев. Он отметил, что в Турции снизилось число точек, в которых принимают "Мир", у граждан появились определенные трудности.

"Из пяти наших банков-партнеров два банка — это коммерческие банки. Они приостановили сотрудничество, нас об этом уведомили. Три банка продолжают работать в разной степени. Кто-то работает и с картами санкционных банков российских, кто-то работает со всеми банками. Какого-то катастрофического снижения объемов по Турции нет", - заявил Комлев на форуме "Банки России – XXI век".

Он добавил, что в Казахстане партнеры продолжают работать с картами "Мир", а вьетнамский банк BDVI "достаточно давно" уведомил о прекращении работы с "Миром".

Теги: нспк, владимир комлев, турция, карты мир



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