Ситуация с картами "Мир" в Турции является самой болезненной темой – глава НСПК

Национальная система платежных карт (НСПК) считает "самой болезненной темой" ситуацию с картами "Мир" в Турции. Об этом заявил глава компании Владимир Комлев. Он отметил, что в Турции снизилось число точек, в которых принимают "Мир", у граждан появились определенные трудности.

"Из пяти наших банков-партнеров два банка — это коммерческие банки. Они приостановили сотрудничество, нас об этом уведомили. Три банка продолжают работать в разной степени. Кто-то работает и с картами санкционных банков российских, кто-то работает со всеми банками. Какого-то катастрофического снижения объемов по Турции нет", - заявил Комлев на форуме "Банки России – XXI век".

Он добавил, что в Казахстане партнеры продолжают работать с картами "Мир", а вьетнамский банк BDVI "достаточно давно" уведомил о прекращении работы с "Миром".