В Тюмени уничтожили боеприпас времен Первой мировой войны

Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области обследовали и уничтожили боеприпас, обнаруженный жителем областной столицы на берегу реки Тура, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как гранату Миллса образца 1915 года с запалом и следами сильной коррозии.

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас вывезен специалистами Росгвардии в безопасное место и уничтожен.