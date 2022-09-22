Адвоката Краснова будут судить после задержания на митинге в Екатеринбурге

Сегодня Железнодорожный суд Екатеринбурга будет судить адвоката Георгия Краснова. Об этом сообщает издание "Вечерние ведомости", добавляя, что время заседания стало известно только за полчаса до самого рассмотрения дела.

Краснова задержали вчера недалеко от площади Труда, где проводилась протестная акция. При этом издание заверяет, что Краснов не имеет никакого отношения к протестам - он находился в центре города по работе, в рамках действующего адвокатского соглашения. Отмечается и то, что полиция открыла проход на мост на Плотинке только после самого задержания.

В суде будет рассматриваться дело в рамках ст. 19.3 (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Защищать адвоката будет его коллега Сергей Колосовский.