22 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Политика В России
Дмитрий Медведев (2021) | Фото: Накануне.RU

Медведев заявил о том, что "Россия выбрала свой путь"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о "результатах решений Верховного главнокомандующего от 21 сентября".
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"Референдумы состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию. Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооружёнными силами России. Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - написал политик.

Разным "отставным идиотам с генеральскими лампасами", пишет Медведев, "не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму".

"Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее. А вот западному истеблишменту, вообще, всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет", - написал Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Путин



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