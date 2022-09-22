Медведев заявил о том, что "Россия выбрала свой путь"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о "результатах решений Верховного главнокомандующего от 21 сентября".

"Референдумы состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию. Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооружёнными силами России. Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - написал политик.

Разным "отставным идиотам с генеральскими лампасами", пишет Медведев, "не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму".

"Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее. А вот западному истеблишменту, вообще, всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет", - написал Медведев.