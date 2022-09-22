22 Сентября 2022
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Армия и ВПК В России
Знак &quot;Армия России&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Минобороны РФ объявило о возвращении 55 военнопленных с Украины

Минобороны России прокомментировало обмен военнопленными с Украиной, о котором ранее сообщили СМИ.

По данным ведомства, обмен состоялся "в результате сложного переговорного процесса сегодня ночью". С подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым "в плену грозила смертельная опасность", сообщили в МО РФ.

Отмечается, что все возвращенные пленные военные уже доставлены в Россию и находятся в медицинских учреждениях. При этом ведомство не уточнило, на кого именно обменяли военнопленных из России, ДНР и ЛНР.

Как ранее выяснили СМИ, Россия и Украина провели обмен пленными при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. Предположительно, в рамках обмена РФ выдали 87 военных, а Украине 215, среди них командиры батальона "Азов" (признан в России террористической организацией и запрещен). России, в том числе, передали оппозиционного политика Украины Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии освободила 10 иностранцев, взятых в плен в ходе СВО на Украине.

Теги: обмен военнопленными, украина, минобороны



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