Система охлаждения Запорожской АЭС не получила критических повреждений

Система охлаждения Запорожской АЭС не получила критических разрушений после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Она (система охлаждения) несильно повреждена, это просто водопроводы, по которым подается вода. Критических повреждений нет. Понятно, ремонтные бригады ремонтируют эти трубы, которые перебиты. Огонь идет перманентный, каждый день происходят обстрелы. Прилеты идут из тяжелой артиллерии, непосредственно (калибра) 155 мм, сейчас еще используются фугасы с осколочной составляющей", - сказал в эфире Первого канала председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что Запорожская АЭС минувшей ночью вновь подверглась обстрелу со стороны украинских войск. Там уточнили, что разрывы зафиксированы в 100 м от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи.