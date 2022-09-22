22 Сентября 2022
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Рамазан Гаджимурадов, Олег Шатов (2022) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Полузащитник "Урала" Шатов приступил к тренировкам после операции

Полузащитник екатеринбургского "Урала" Олег Шатов приступил к тренировкам после перенесенной операции.

Напомним, недавно футболист был прооперирован в Германии. Хирурги проводили операцию на голеностопном суставе, она прошла успешно.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", в данный момент команда готовится в Екатеринбурге к игре Кубка России против московского "Торпедо". Шатов приступил к тренировкам и пока занимается индивидуально.

В тренировочном процессе не принимают участие капитан уральцев Эрик Бикфалви и Вячеслав Подберезкин, которые получили повреждения в недавней игре с "Ахматом". Также индивидуально тренируется Лука Цулукидзе.

Напомним, кубковая встреча "Урала" и "Торпедо" состоится 28 сентября на "Екатеринбург-Арене". Ранее команды провели матч в рамках РПЛ и тогда сильнее оказалась команда Виктора Гончаренко. Пока это единственная победа "Урала" в нынешнем чемпионате.

Теги: Урал, Шатов, тренировки



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