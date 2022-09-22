22 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Кресла в самолете. (2022) | Фото: Накануне.RU

Авиабилеты подорожали в 15 раз после объявления частичной мобилизации, - "Ъ"

После того, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, стоимость билетов на наиболее популярные рейсы взлетела в 10-15 раз, пишет "Коммерсантъ".

В частности, цены на авиарейсы из Москвы в Ереван у авиакомпании Red Wings в ночь на 21 сентября стартовали от 16 тысяч рублей, а спустя сутки цена составила почти 155 тысяч рублей.

Кроме того, сообщается, что меньше чем за сутки с момента объявления в России частичной мобилизации россияне скупили все авиабилеты в Дубай, Ереван, Астану и Стамбул на ближайшие дни.

Источники издания в отрасли напрямую связывают всплеск спроса в 10–15 раз с тем, что пассажиры опасаются возможных ограничений на выезд.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном закрытии границ для подлежащих частичной мобилизации, предложил дождаться разъяснений.

Между тем, стало известно, что военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ, согласно которому всем военнообязанным в запасе запрещается покидать место жительства – город или район. Аналогичные приказы подписали военные комиссары других регионов, в том числе Самарской и Нижегородской областей, а также Республики Дагестан, пишет Baza.

Теги: авиабилеты, мобилизация



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