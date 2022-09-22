22 Сентября 2022
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Армия и ВПК В России
Солдаты (2022) | Фото: Накануне.RU

В правительстве Камчатки опровергли мобилизацию вице-губернатора: он очень нужен в регионе

В правительстве Камчатского края опровергли информацию о призыве по мобилизации 42-летнего вице-премьера региона Сергея Миронова. Ранее о том, что он получил повестку, сообщило ИА "Кам 24".

"Это недостоверная информация. Вице-премьер находится за пределами региона, в Москве и на территории края его нет. Сейчас много "уток" пошло. У нас действительно часть госслужащих уходят добровольцами на Донбасс, и поэтому начали приписывать всех. Но пока он повестку не получил. У нас начинается зимний сезон, а этот зампред курирует всё, что связано с отопительным сезоном, в любом случае будет запускать здесь", - цитирует издание "Подъем" представителя правительства.

Теги: камчатка, мобилизация, чиновник, вице-губернатор, повестка, опровержение



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