В правительстве Камчатки опровергли мобилизацию вице-губернатора: он очень нужен в регионе

В правительстве Камчатского края опровергли информацию о призыве по мобилизации 42-летнего вице-премьера региона Сергея Миронова. Ранее о том, что он получил повестку, сообщило ИА "Кам 24".

"Это недостоверная информация. Вице-премьер находится за пределами региона, в Москве и на территории края его нет. Сейчас много "уток" пошло. У нас действительно часть госслужащих уходят добровольцами на Донбасс, и поэтому начали приписывать всех. Но пока он повестку не получил. У нас начинается зимний сезон, а этот зампред курирует всё, что связано с отопительным сезоном, в любом случае будет запускать здесь", - цитирует издание "Подъем" представителя правительства.