В Челябинской области от регоператора по обращению с ТКО потребовали устранить нарушения при вывозе мусора

В Челябинской области гендиректор "Центра коммунального сервиса" получил представление прокурора с требованием устранить нарушения при вывозе мусора в Уйском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С 15 августа по 1 сентября регоператор вывозил ТКО с нарушением графика. Из-за этого контейнеры переполнялись, а при погрузке отходов в специализированный транспорт мусор просыпался. Его не убирали.

В прокуратуре отметили, что неисполнение "ЦКС" обязанностей по организации вывоза ТКО с территории Уйского района влечет нарушение прав неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, что является недопустимым.