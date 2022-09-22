В Мелитополе в результате взрыва пострадали три человека

Взрыв прогремел в Мелитополе в районе центрального рынка.

Пострадали три человека, их жизням ничего не угрожает. Об этом сообщили власти Запорожской области, пишет Regnum.

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что взрыв был терактом украинских спецслужб, нацеленным на запугивание граждан в преддверии референдума.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.