Около 30 человек тушат торфяной пожар, из-за которого Екатеринбург накрыло смогом

На Среднем Урале продолжают борьбу с торфяным пожаром в районе деревни Большое Седельниково.

Ранее сообщалось, что именно это возгорание стало причиной того, что сегодня утром Екатеринбург накрыли смог и сильный запах гари. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, к месту тления торфяника была направлена сводная мобильная группа.

В проливке очагов тления от МЧС задействованы 28 человек личного состава и восемь единиц спецтехники, в том числе пожарный автомобиль насосно-рукавный комбинированный (ПАНРК).

"Этот автомобиль имеет запас пожарных рукавов, достаточный для прокладки магистральной линии протяженностью более 1,5 км. Его высокопроизводительный насос перекачивает до 130 литров воды в секунду для бесперебойной подачи к очагам возгораний, удаленных от источников противопожарного водоснабжения", - отметили в ведомстве.

Для разведки очагов тления и координации действий огнеборцев задействован беспилотник. Очаги пожара общей площадью 35 га локализованы и опаханы трактором для недопущения распространения.

Напомним, что Роспотребнадзор исследует качество воздуха из-за смога в Екатеринбурге.