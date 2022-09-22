В "Сургутнефтегазе" отказались комментировать содействие военкомату по мобилизации своих сотрудников

В компании "Сургутнефтегаз" не стали комментировать документ о содействии мобилизации сотрудников, но и не опровергли, что такая работа ведется, передает корреспондент Накануне.RU.

"Компания не комментирует документы, кем-то якобы обнаруженные вне сферы официального документооборота, не подтверждает подлинность этих документов. Вопросы мобилизации находятся в ведении военкоматов. Предприятия, организации выполняют в этой связи лишь задачи, обусловленные требованиями законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Telegram-каналы растиражировали документ якобы компании "Сургутнефтегаза", согласно которому сотрудникам предприятия необходимо совершить контрольную явку в местный военный комиссариат в эту пятницу.

"Требую произвести вручение повесток гражданам, пребывающим в запасе, работающих в структурных подразделениях "Сургутнефтегаз", для убытия на учебные сборы приписного состава в период с 26.09.2022 по 10.10.2022", - говорится в документе, подписанном заместителем гендиректора "Сургутнефтегаз" Михаилом Кириленко.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

Указ о мобилизации подписан. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября.