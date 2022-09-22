В Челябинской области женщина отдала таксисту телефон за поездку и заявила в полицию

В Челябинской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело за ложный донос о совершенном преступлении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Женщина расплатилась в такси за поездку смартфоном. После этого она решила вернуть в телефон и сообщила в полицию о его хищении. Однако полицейские установили, что телефон женщине таксист привез обратно домой.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.