22 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
(2018) | Фото: пресс-служба администрации сургута

В Челябинской области женщина отдала таксисту телефон за поездку и заявила в полицию

В Челябинской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело за ложный донос о совершенном преступлении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Женщина расплатилась в такси за поездку смартфоном. После этого она решила вернуть в телефон и сообщила в полицию о его хищении. Однако полицейские установили, что телефон женщине таксист привез обратно домой.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Теги: такси, телефон,



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