22 Сентября 2022
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Месторождение &quot;Газпромнефти&quot; (2022) | Фото предоставлено компанией &quot;Газпром нефть&quot;

"Газпром нефть" и "НСК" планируют серийное производство оборудования для высокотехнологичного бурения

"Газпром нефть" и "Новая сервисная компания" заключили на промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о применении российского бурового оборудования на месторождениях в Югре и на Ямале.

В ближайшее время компании направят усилия на развитие серийного производства отечественных телеметрических и роторно-управляемых систем. Эти передовые технологии используются для строительства высокотехнологичных скважин в тонких нефтяных пластах на глубине 2–3 и более километров, пояснили Накануне.RU в компании "Газпром нефть".

Месторождение "Газпромнефти"(2022)|Фото предоставлено компанией "Газпром нефть"

Газпром нефть(2022)|Фото предоставлено компанией "Газпром нефть"

"Для поддержания стабильной добычи и освоения запасов «трудной» нефти необходимы российские технологические решения. Поэтому вместе с партнерами мы продолжаем заниматься созданием и тестированием на наших месторождениях различных отечественных систем, в том числе для бурения и телеметрии", – прокомментировал заместитель председателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

По результатам испытаний компании планируют запустить полномасштабное производство оборудования, востребованного российскими нефтяниками.

Теги: Газпром нефть, НСК, соглашение, производство оборудования, высокотехнологичное оборудование



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