"Ласточка" доставит пассажиров из Екатеринбурга в Красноуфимск меньше, чем за 500 рублей

Стоимость проезда на "Ласточке" от Екатеринбурга до Красноуфимска составит всего 470 рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информполитики региона. Напомним. что нынешняя стоимость билета на этот же маршрут на автобусе составляет 700 рублей.

Электропоезд "Ласточка" является транспортом повышенной комфортности, запуск которого запланирован на 20-е числа сентября. Точную дату пока не называют. Добраться до Красноуфимска будет можно без пересадок на станции Дружинино.

В пресс-службе СвЖД для Накануне.RU уточнили, что данный электропоезд является универсальным, то есть курсирует с переменным током. По этой причине электричка не столкнется с проблемой смены напряжения в Дружинино и не потребует замены локомотива и лишних пересадок.

Напомним, что после планируется запустить "Ласточку" и на север региона. На сегодняшний день обсуждается вопрос с выбором конечной станции, которой может стать Волчанск, Бокситы или Карпинск. В дальнейшем главы северных городов продумают автобусные маршруты до станции, чтобы свердловчанам было удобно добираться, а вагоны поезда не курсировали полупустыми.