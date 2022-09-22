22 Сентября 2022
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Улица в Казани (2021) | Фото: Накануне.RU

Военком Татарстана запретил всем военнообязанным запаса покидать свои города

Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ, согласно которому всем военнообязанным в запасе запрещается покидать место жительства – город или район. Исключение составят резервисты из других регионов, находящиеся в республике временно – им предписано уехать в свои регионы, передает "Коммерсант".

Приказ военкома опубликован в официальном печатном органе властей Татарстана – на сайте газеты "Республика Татарстан".

"Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается",— говорится в приказе комиссара "Об объявлении мобилизации".

Все перечисленные категории запасников, получившие повестки или имеющие мобилизационные предписания, должны "явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках/мобилизационных предписаниях".

Запасники при явке по мобилизации "обязаны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и персональных повестках", говорится в документе.

Также военком Погодин обязал все организации освободить призывников от работы, "произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку" в пункты сбора.

Граждане, которые не явятся на сборы, "несут ответственность в соответствии с законодательством РФ", предупредил военный комиссар.

Теги: татарстан, военный комисар, приказ, мобилизация



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