22 Сентября 2022
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Никольское кладбище в Екатеринбурге (2022) | Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге своего знакомого на Никольском кладбище

Полиция Екатеринбурга разыскала подозреваемого в поджоге своего знакомого, чье тело было обнаружено 18 сентября на Никольском кладбище. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

При обнаружении тела местного жителя 1976 г.р., были установлены сочетанная травма головы, туловища и конечностей, а также следы поджога. По данному факту сразу возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Как уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, фигуранта обнаружили 21 сентября на территории частного дома, принадлежащего его знакомому. 39-летний задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи, кражи и умышленное уничтожение чужого имущества. В результате мужчина сознался в содеянном и рассказал причину убийства.

Никольское кладбище в Екатеринбурге(2022)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Оказалось, что днем 17 сентября он вместе с погибшим выпивали на кладбище, после чего между мужчинами завязался словесный конфликт. Закончилось все избиением погибшего, а когда тот перестал подавать признаки жизни - злоумышленник поджег тело знакомого.

Следствие выяснило, последние несколько лет подозреваемый не имеет определенного места жительства. В ближайшее время ему предъявят обвинение, а также проверят, не связан ли он еще с какими-либо преступлениями. СКР также намерено обратиться в суд для избрания злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Теги: Никольское кладбище, Екатеринбург, поджог, подозреваемый



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