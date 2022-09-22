Военком Якутии: Мобилизованные будут получать от 205 тысяч рублей в месяц

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин сообщил, что мобилизованные россияне будут получать 205 тысяч рублей в месяц и больше.

Он пояснил, что граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере – от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания.

По словам Авдонина, в первую очередь по частичной мобилизации призываются молодые люди, отслужившие в армии не больше 3 лет назад и имеющие навыки военной службы.

РИА Новости со ссылкой на заявление главы Крыма сообщает, что регионы могут доплачивать сверх базовой суммы мобилизованным жителям.

21 сентября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что россияне, попавшие под частичную мобилизацию, продолжат платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет "очень высокая". При этом депутат не уточнил, о каких суммах идет речь.