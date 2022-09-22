В Чите под частичную мобилизацию попал офицер запаса без боевого опыта

Офицер запаса из Читы, который не участвовал в боевых действиях, однако попал под частичную мобилизацию, рассказал, как получил повестку.

"Мне в руки лично отдали. Домой приехали и… красную (повестку) вручили. Я не был готов. Сказали утром к десяти с тёплыми вещами явиться, повестку по месту работы предъявить. Я теперь жду. Одну команду офицеров уже отправили, жду вторую", - рассказал он РИА Новости.

Сейчас всех расформировывают в части посёлков Песчанка и Горный. Мобилизованных разместят в учебных центрах, где они пройдут переподготовку, добавил он.

Владимир Путин ранее заявил, что призыву на военную службу будут принадлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Главный редактор RT Маргарита Симонян сообщала, что мобилизации подлежат граждане, которые попадают под все три пункта: кто отслужил, кто имеет военно-учетную специальность, которая нужна сейчас и, главное, кто имеет боевой опыт.