22 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Военнослужащие (2022) | Фото: Накануне.RU

В Чите под частичную мобилизацию попал офицер запаса без боевого опыта

Офицер запаса из Читы, который не участвовал в боевых действиях, однако попал под частичную мобилизацию, рассказал, как получил повестку.

"Мне в руки лично отдали. Домой приехали и… красную (повестку) вручили. Я не был готов. Сказали утром к десяти с тёплыми вещами явиться, повестку по месту работы предъявить. Я теперь жду. Одну команду офицеров уже отправили, жду вторую", - рассказал он РИА Новости.

Сейчас всех расформировывают в части посёлков Песчанка и Горный. Мобилизованных разместят в учебных центрах, где они пройдут переподготовку, добавил он.

Владимир Путин ранее заявил, что призыву на военную службу будут принадлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Главный редактор RT Маргарита Симонян сообщала, что мобилизации подлежат граждане, которые попадают под все три пункта: кто отслужил, кто имеет военно-учетную специальность, которая нужна сейчас и, главное, кто имеет боевой опыт.

Теги: Частичная мобилизация, повестка, офицер, запас, Чита



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