Со дна карьера в Челябинске достали пять мешков пластиковых бутылок, покрышки и дорожный знак

В Челябинске со дна Изумрудного карьера достали пять мешков пластиковых бутылок, покрышки, кастрюлю, дорожный знак, трубы и детали машин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Экологический дайв-десант озер Урала", который реализуется общественной организацией "Детские и молодежные социальные инициативы" (ДИМСИ).

В рамках президентского гранта общественная организация приобрели подводный и летательный дроны, эхолот-гидролокатор и набор сапбордов и лодок. ДИМСИ принимает активное участие во всероссийской акции "Вода России". В Челябинской области в 2022 году в рамках акции пройдено более 1 тыс. км береговых линий, собрано почти 3 тыс. кубометров мусора.