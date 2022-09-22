22 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Пачка денег (2022) | Фото: Накануне.RU

Авиакомпанию "Уктус" оштрафовали на 100 тысяч за прием на работу бывшего госслужащего

Авиакомпания "Уктус" оштрафована за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, АО "Авиакомпания "Уктус" заключило трудовой договор с бывшим старшим инспектором управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по УрФО. Как показала проверка, в нарушение закона авиакомпания не уведомила об этом прежнего работодателя в установленный срок.

После этого было возбуждено административное дело по статье 19.29 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего). Авиакомпании назначен штраф в 100 тысяч рублей.

Как отметили в прокуратуре, виновный сотрудник уже привлечен к дисциплинарной ответственности, а нарушения устранены.

Напомним, что в 2019 году данную авиакомпанию штрафовали за невыплату зарплаты своим работникам. А в прошлом году задержки зарплаты в авиакомпании "Уктус" и вовсе привели к уголовному делу.

Теги: авиакомпания, штраф, прокуратура



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