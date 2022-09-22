ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на нефтегазовом объекте

ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу.

Как сообщает пресс-служба ведомства, задержан мужчина, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. В момент задержания он доставал из тайника две самодельные кумулятивные бомбы большой мощности.

Кроме того, были задержаны четыре пособника украинских спецслужб, обеспечившие подготовку диверсии. Все они – граждане РФ.

Ранее в Ленинградской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте Минобороны России. Были задержаны трое жителей Выборга.